В Италии упал вертолет, могли погибнуть два человека

Двое итальянских бизнесменов могли погибнуть в результате падения частного вертолета, обломки которого были найдены в понедельник, 10 ноября, на границе итальянских регионов Марке и Тоскана.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 77-летний Марио Пальиччи, известный ювелир из Ареццо, и 67-летний Фульвио Казини из Синалунги, перед аварией самолета в воскресенье, 9 ноября, послали сигнал об отказе двигателя.

Они летели из Венеции в Ареццо.

Обломки вертолета были найдены в лесистой местности вблизи озера Монтедольо в провинции Ареццо.

