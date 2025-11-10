В Италии упал вертолет, могли погибнуть два человека
Двое итальянских бизнесменов могли погибнуть в результате падения частного вертолета, обломки которого были найдены в понедельник, 10 ноября, на границе итальянских регионов Марке и Тоскана.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, 77-летний Марио Пальиччи, известный ювелир из Ареццо, и 67-летний Фульвио Казини из Синалунги, перед аварией самолета в воскресенье, 9 ноября, послали сигнал об отказе двигателя.
Они летели из Венеции в Ареццо.
Обломки вертолета были найдены в лесистой местности вблизи озера Монтедольо в провинции Ареццо.
В конце сентября в аварии легкомоторного самолета в Эстонии пострадал директор школы.
В конце октября на востоке Румынии потерпел крушение легкомоторный самолет, его пилот погиб. А в Германии разбился мужчина на моторном параплане.