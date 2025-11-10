Колишній генпрокурор Польщі, що ховається в Угорщині від арешту, накинувся на Туска

Колишній генпрокурор Польщі Збігнев Зьобро, з якого минулого тижня зняли депутатський імунітет для притягнення до відповідальності, звинуватив премʼєра Дональда Туска в політичному переслідуванні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Зьобро, Туск нібито організував проти нього "судову змову" з метою "незаконного позбавлення мене свободи". На це нібито вказує те, що рішення про арешт експосадовця мав ухвалити суддя, якого він назвав "надзвичайно політизованим активістом".

"Усе це спланували Туск із (міністром юстиції Польщі Вальдемаром. – Ред.) Журеком", – вважає колишній генпрокурор Польщі.

Він додав, що польська влада нібито планувала затримати його в прямому ефірі, "але Туску знову не пощастило!" (тому що Зьобро уже не першу добу перебуває в Угорщині й поки не збирається звідти їхати).

Нагадаємо, Збігневу Зьобро інкримінують те, що на посаді генерального прокурора і за сумісництвом міністра юстиції Польщі він організував підставні конкурси на багатомільйонні гранти з Фонду справедливості, який підпорядковувався Мінʼюсту.

Серед іншого, за кошти Фонду було придбане шпигунське програмне забезпечення Pegasus, яке уряд "Права і справедливості" використовував для стеження за опонентами.

Сейм Польщі зняв імунітет із Зьобро 7 листопада, коли той уже перебував за кордоном.

Зьобро вже намагались арештувати на початку року, але тоді йому вдалось уникнути арешту.