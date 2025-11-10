Бывший генпрокурор Польши, скрывающийся в Венгрии от ареста, набросился на Туска

Бывший генпрокурор Польши Збигнев Зебро, с которого на прошлой неделе сняли депутатский иммунитет для привлечения к ответственности, обвинил премьера Дональда Туска в политическом преследовании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Зебро, Туск якобы организовал против него "судебный сговор" с целью "незаконного лишения свободы". На это якобы указывает то, что решение об аресте экс-чиновника должен был принять судья, которого он назвал "чрезвычайно политизированным активистом".

"Все это спланировали Туск с (министром юстиции Польши Вальдемаром. – Ред.) Журеком", – считает бывший генпрокурор Польши.

Он добавил, что польские власти якобы планировали задержать его в прямом эфире, "но Туску опять не повезло!" (потому что Зебро уже не первые сутки находится в Венгрии и пока не собирается оттуда уезжать).

Напомним, Збигневу Зебро инкриминируют то, что на посту генерального прокурора и по совместительству министра юстиции Польши он организовал подставные конкурсы на многомиллионные гранты из Фонда справедливости, который подчинялся Минюсту.

Среди прочего, за средства Фонда было приобретено шпионское программное обеспечение Pegasus, которое правительство "Права и справедливости" использовало для слежки за оппонентами.

Сейм Польши снял иммунитет с Зебро 7 ноября, когда тот уже находился за границей.

Зебро уже пытались арестовать в начале года, но тогда ему удалось избежать ареста.