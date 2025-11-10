До Британії повернувся ще один мігрант, висланий до Франції в межах угоди

Другий за кілька тижнів мігрант, якого Велика Британія повернула до Франції в межах двосторонньої угоди про боротьбу з міграцією, знову нелегально опинився на британській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Речник британського уряду в понеділок повідомив, що другий мігрант, депортований до Франції відповідно до угоди про протидію нелегальної міграції, знову перетнув Ла-Манш на човні.

Він додав, що мігранта знову депортують якомога швидше.

"Кожен, хто прагне повернутися до Великої Британії після депортації відповідно до угоди між Великою Британією та Францією, марнує свій час і гроші", – сказав речник.

За його словами, британсько-французька угода працює, оскільки повторних порушників тепер можна виявити за допомогою біометричних перевірок.

Про попередній випадок повернення мігранта з Франції до Британії стало відомо наприкінці жовтня.

Нагадаємо, у вересні Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.

Британія також повідомила, що більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.