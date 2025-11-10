В Британию вернулся еще один мигрант, высланный во Францию в рамках соглашения

Второй за несколько недель мигрант, которого Великобритания вернула во Францию в рамках двустороннего соглашения о борьбе с миграцией, снова нелегально оказался на британской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Представитель британского правительства в понедельник сообщил, что второй мигрант, депортированный во Францию в соответствии с соглашением о противодействии нелегальной миграции, снова пересек Ла-Манш на лодке.

Он добавил, что мигранта снова депортируют как можно скорее.

"Каждый, кто стремится вернуться в Великобританию после депортации в соответствии с соглашением между Великобританией и Францией, теряет свое время и деньги", – сказал спикер.

По его словам, британско-французское соглашение работает, поскольку повторных нарушителей теперь можно выявить с помощью биометрических проверок.

О предыдущем случае возвращения мигранта из Франции в Британию стало известно в конце октября.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.

Великобритания также сообщила, что больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.