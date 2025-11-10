У Швейцарії рекордно впала народжуваність

Згідно з даними Федерального статистичного управління Швейцарії (FSO), середня кількість новонароджених дітей на одну жінку у країні впала до найнижчого рівня з початку спостережень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

За даними FSO, у Швейцарії на одну жінку припадає 1,29 дитини – це рекордно низький показник.

В останні роки у країні також знизилася кількість народжених третіх дітей: на 13,6% у 2024 році. Кількість перших народжених також знизилася на 8,5% між 2019 і 2024 роками, а других народжених – на 9%.

Бажання мати дітей серед швейцарців віком 20-29 років також значно знизилося: у 2023 році 17% людей цієї вікової групи хотіли залишитися бездітними, тоді як у 2013-му таких було 6%.

Раніше повідомлялось, що за попередній 2024 рік у Бельгії народилося найменше дітей за всі роки з Другої світової війни.

З такими викликами зіткнулися більшою чи меншою мірою усі європейські країни, що змушує уряди шукати варіанти заохочення до батьківства. Так, на Мальті вирішили знизити податки для батьків у родинах з двома дітьми і більше.