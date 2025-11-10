В Швейцарии рекордно упала рождаемость

По данным Федерального статистического управления Швейцарии (FSO), среднее количество новорожденных детей на одну женщину в стране упало до самого низкого уровня с начала наблюдений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

По данным FSO, в Швейцарии на одну женщину приходится 1,29 ребенка – это рекордно низкий показатель.

В последние годы в стране также снизилось количество рожденных третьих детей: на 13,6% в 2024 году. Количество первых рожденных также снизилось на 8,5% между 2019 и 2024 годами, а вторых рожденных – на 9%.

Желание иметь детей среди швейцарцев в возрасте 20-29 лет также значительно снизилось: в 2023 году 17% людей этой возрастной группы хотели остаться бездетными, тогда как в 2013-м таких было 6%.

Ранее сообщалось, что за предыдущий 2024 год в Бельгии родилось меньше всего детей за все годы со Второй мировой войны.

С такими вызовами столкнулись в большей или меньшей степени все европейские страны, что заставляет правительства искать варианты поощрения к родительству. Так, на Мальте решили снизить налоги для родителей в семьях с двумя детьми и более.