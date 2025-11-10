Укр Рус Eng

У Польщі вибух газу зніс стіни квартири у багатоповерхівці, постраждала господиня

Новини — Понеділок, 10 листопада 2025, 17:32 — Марія Ємець

Вибух газу у багатоквартирному будинку на півночі Польщі зруйнував щонайменш одне помешкання, постраждала 74-річна господиня.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Близько 50 людей евакуювали з чотириповерхового багатоквартирного будинку у містечку Бранево під кордоном з Калінінградською областю після потужного вибуху, причиною якого вважають витік газу.

Фото: Пожежно-рятувальна служба
"Сила вибуху була настільки великою, що він пошкодив стіни будівлі на верхньому поверсі. Вибух зніс дві зовнішні стіни, спереду та ззаду будинку", – повідомили у пожежно-рятувальній службі. 

74-річна господиня квартири отримала опіки. 

Фахівці прибирають винесені вибухом вікна квартир та елементи фасаду, що можуть обвалитися, та будуть з’ясовувати, чи постраждали несучі конструкції будинку. 

Нагадаємо, у жовтні потужний вибух газу стався в одній з багатоповерхівок Бухареста. Внаслідок нього зруйновані багато квартир і загинули троє людей.

У Німеччині четверо людей постраждали внаслідок вибуху на АЗС.

