У Польщі вибух газу зніс стіни квартири у багатоповерхівці, постраждала господиня
Новини — Понеділок, 10 листопада 2025, 17:32 —
Вибух газу у багатоквартирному будинку на півночі Польщі зруйнував щонайменш одне помешкання, постраждала 74-річна господиня.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Близько 50 людей евакуювали з чотириповерхового багатоквартирного будинку у містечку Бранево під кордоном з Калінінградською областю після потужного вибуху, причиною якого вважають витік газу.
"Сила вибуху була настільки великою, що він пошкодив стіни будівлі на верхньому поверсі. Вибух зніс дві зовнішні стіни, спереду та ззаду будинку", – повідомили у пожежно-рятувальній службі.
74-річна господиня квартири отримала опіки.
Фахівці прибирають винесені вибухом вікна квартир та елементи фасаду, що можуть обвалитися, та будуть з’ясовувати, чи постраждали несучі конструкції будинку.
Нагадаємо, у жовтні потужний вибух газу стався в одній з багатоповерхівок Бухареста. Внаслідок нього зруйновані багато квартир і загинули троє людей.
У Німеччині четверо людей постраждали внаслідок вибуху на АЗС.