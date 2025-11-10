В Польше взрыв газа снес стены квартиры в многоэтажке, пострадала хозяйка

Взрыв газа в многоквартирном доме на севере Польши разрушил по меньшей мере одно помещение, пострадала 74-летняя хозяйка.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Около 50 человек эвакуировали из четырехэтажного многоквартирного дома в городке Бранево у границы с Калининградской областью после мощного взрыва, причиной которого считают утечку газа.

Фото: Пожарно-спасательная служба

"Сила взрыва была настолько большой, что он повредил стены здания на последнем этаже. Взрыв снес две внешние стены, спереди и сзади дома", – сообщили в пожарно-спасательной службе.

74-летняя хозяйка квартиры получила ожоги.

Специалисты убирают вынесенные взрывом окна квартир и элементы фасада, которые могут обвалиться, и будут выяснять, пострадали ли несущие конструкции дома.

Напомним, в октябре мощный взрыв газа произошел в одной из многоэтажек Бухареста. В результате него разрушены многие квартиры и погибли три человека.

В Германии четыре человека пострадали в результате взрыва на АЗС.