Столтенберг згадав першу зустріч з Порошенком: постійно питав, коли Україна буде в НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, під час першої зустрічі з Петром Порошенком у 2015 році той постійно питав, коли Україна зможе стати членом Альянсу.

Про це йдеться у мемуарах Столтенберга On My Watch ("У мій час"), з якими ознайомилась "Європейська правда".

Свій перший візит на посаді генсека НАТО до України Столтенберг здійснив у вересні 2015 року – для відкриття міжнародних військових навчань "Україна-2015" у Яворові.

Поза межами пресконференції Столтенберг і тодішній президент України поспілкувались у військовій академії. Колишній генсек пригадує, що Порошенко багато говорив про те, як Росія фальсифікує історію, аби виправдати агресію.

"Потім, у перерві між кількома шматочками ковбаси та ковтком пива, Порошенко запитав: "Коли ми станемо членами НАТО?", – йдеться в мемуарах.

За словами Столтенберга, він сказав Порошенку, що для вступу нової країни до Альянсу необхідно було виконати три умови: країна повинна бути європейською, демократичною і здатною сприяти безпеці НАТО.

"Третій критерій є основною проблемою", – цитує себе Столтенберг, пояснивши, що мав на увазі опір деяких держав, які вважали можливе членство України провокацією для Росії.

Він далі сказав Порошенку, що НАТО вже допомагає Україні "впроваджувати реформи, боротися з корупцією та запроваджувати стандарти і доктрини НАТО", що зміцнює обороноздатність України, "а також забезпечить готовність України до членства, як тільки будуть створені відповідні політичні умови і ми досягнемо згоди про ваш вступ".

"Однак Петро Порошенко не погодився. "То коли ми зможемо приєднатися?" – знову запитав він. "Я не знаю", – відповів я. Це була принаймні чесна відповідь", – ідеться в мемуарах.

Столтенберг також розповідає, як заборонив підлеглим у НАТО насміхатись із Трампа після його обрання президентом у 2016 році, аби налагодити відносини з новою адміністрацією.

Також колишній генеральний секретар НАТО пояснював, чому на початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році Альянс не пішов на створення безпольотної зони над Україною.