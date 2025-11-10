Столтенберг: Порошенко на первой встрече постоянно спрашивал, когда Украина будет в НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время первой встречи с Петром Порошенко в 2015 году тот постоянно спрашивал, когда Украина сможет стать членом Альянса.

Об этом говорится в мемуарах Столтенберга On My Watch ("В мое время"), с которыми ознакомилась "Европейская правда".

Свой первый визит в должности генсека НАТО в Украину Столтенберг совершил в сентябре 2015 года – для открытия международных военных учений "Украина-2015" в Яворове.

Вне пределов пресс-конференции Столтенберг и тогдашний президент Украины пообщались в военной академии. Бывший генсек вспоминает, что Порошенко много говорил о том, как Россия фальсифицирует историю, чтобы оправдать агрессию.

"Затем, в перерыве между несколькими кусочками колбасы и глотком пива, Порошенко спросил: "Когда мы станем членами НАТО?", – говорится в мемуарах.

По словам Столтенберга, он сказал Порошенко, что для вступления новой страны в Альянс необходимо было выполнить три условия: страна должна быть европейской, демократической и способной способствовать безопасности НАТО.

"Третий критерий является основной проблемой", – цитирует себя Столтенберг, пояснив, что имел в виду сопротивление некоторых государств, которые считали возможное членство Украины провокацией для России.

Он далее сказал Порошенко, что НАТО уже помогает Украине "внедрять реформы, бороться с коррупцией и вводить стандарты и доктрины НАТО", что укрепляет обороноспособность Украины, "а также обеспечит готовность Украины к членству, как только будут созданы соответствующие политические условия и мы достигнем согласия о вашем вступлении".

"Однако Петр Порошенко не согласился. "Тогда когда мы сможем присоединиться?" – снова спросил он. "Я не знаю", – ответил я. Это был, по крайней мере, честный ответ", – говорится в мемуарах.

Столтенберг также рассказывает, как запретил подчиненным в НАТО насмехаться над Трампом после его избрания президентом в 2016 году, чтобы наладить отношения с новой администрацией.

Также бывший генеральный секретарь НАТО объяснял, почему в начале российского полномасштабного вторжения в 2022 году Альянс не пошел на создание бесполетной зоны над Украиной.