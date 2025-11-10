У ЄС нагадали Орбану, що він і так звільнений від санкцій на російську нафту

Угорщина з 2022 року користується виключеннями із санкцій ЄС щодо російської нафти та може й далі безперешкодно її імпортувати, нагадали в Єврокомісії на тлі рішення США відкласти свої санкції для Будапешта.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу в понеділок сказала речниця Єврокомісії Анна-Кайса Іконен.

Речниця нагадала, що в межах санкцій Євросоюзу у 2022 році була запроваджена заборона на імпорт російської нафти "з винятками для Угорщини та Словаччини з загальної заборони ЄС на імпорт російської нафти".

"Метою цього винятку є забезпечення безпеки постачання цих двох країн. Це означає, що і Словаччина, і Угорщина можуть, відповідно до цього винятку, відповідно до пакету санкцій, імпортувати російську нафту", – додала вона.

Іконен нагадала, що ЄС розробляє плани щодо припинення постачання російського газу та нафти до кінця 2027 року, які будуть діяти на невизначений строк, тоді як санкції – зокрема і з боку США – мають тимчасовий характер.

Окремо інша речниця Єврокомісії Паула Піньо додала, що з боку США та Угорщини лунають суперечливі повідомлення щодо виключення з-під дії санкцій.

"Тому нам потрібно дізнатися більше, перш ніж ми зможемо сказати більше про це", – додала Піньо.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув 7 листопада до Дональда Трампа. За підсумками зустрічі стало відомо, що США надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу.