В ЕС напомнили Орбану, что он и так освобожден от санкций на российскую нефть

Венгрия с 2022 года пользуется исключениями из санкций ЕС в отношении российской нефти и может и дальше беспрепятственно ее импортировать, напомнили в Еврокомиссии на фоне решения США отложить свои санкции для Будапешта.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге в понедельник сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен.

Пресс-секретарь напомнила, что в рамках санкций Евросоюза в 2022 году был введен запрет на импорт российской нефти "с исключениями для Венгрии и Словакии из общего запрета ЕС на импорт российской нефти".

"Целью этого исключения является обеспечение безопасности поставок этих двух стран. Это означает, что и Словакия, и Венгрия могут, в соответствии с этим исключением, в соответствии с пакетом санкций, импортировать российскую нефть", – добавила она.

Иконен напомнила, что ЕС разрабатывает планы по прекращению поставок российского газа и нефти до конца 2027 года, которые будут действовать на неопределенный срок, тогда как санкции – в частности и со стороны США – носят временный характер.

Отдельно другая пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что со стороны США и Венгрии звучат противоречивые сообщения об исключении из-под действия санкций.

"Поэтому нам нужно узнать больше, прежде чем мы сможем сказать больше об этом", – добавила Пиньо.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл 7 ноября к Дональду Трампу. По итогам встречи стало известно, что США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа.