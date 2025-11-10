Палата представників США збереться для голосування, що може припинити шатдаун

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон у понеділок закликав законодавців якнайшвидше повернутись до Вашингтона, аби бути готовими проголосувати за припинення шатдауну – вже найбільшого в історії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Голосування в нижній палаті Конгресу буде необхідним після того, як Сенат орієнтовно в понеділок підтримає заходи тимчасового федерального фінансування до кінця січня 2026 року.

На питання, чи є в нього голоси для ухвалення заходів, Джонсон сказав журналістам у понеділок: "Гадаю, що так".

Законодавці мають 36 годин на повернення до Вашингтона, але спікер закликав їх зробити це якомога швидше, посилаючись на проблеми з транспортом через шатдаун.

"Зараз скажу очевидну річ для мої колег – і республіканців, і демократів у Палаті представників: вам потрібно негайно почати повертатися до Капітолія", – сказав він.

Під час процедурного голосування в неділю сенатори США попередньо підтримали законопроєкт, що дозволить фінансувати федеральний уряд до 30 січня.

Фінальне голосування за документ очікується до кінця понеділка, після чого його має схвалити Палата представників, а потім – підписати Дональд Трамп для припинення шатдауну.

Голосування в Сенаті стало можливим після того, як вісім сенаторів-демократів вирішили підтримати республіканців – хоча досі Демократична партія відмовлялась це робити, вимагаючи передбачити витрати на медичне страхування в обмін на голосування за федеральне фінансування.

5 листопада вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії.

За даними ЗМІ, через тривалий шатдаун у США відклали експорт американської зброї на суму понад $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України.