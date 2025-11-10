Палата представителей США соберется для голосования, которое может прекратить шатдаун

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон в понедельник призвал законодателей как можно скорее вернуться в Вашингтон, чтобы быть готовыми проголосовать за прекращение шатдауна – уже самого крупного в истории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Голосование в нижней палате Конгресса будет необходимым после того, как Сенат ориентировочно в понедельник поддержит меры временного федерального финансирования до конца января 2026 года.

На вопрос, есть ли у него голоса для принятия мер, Джонсон сказал журналистам в понедельник: "Думаю, что да".

Законодатели имеют 36 часов на возвращение в Вашингтон, но спикер призвал их сделать это как можно скорее, ссылаясь на проблемы с транспортом из-за шатдауна.

"Сейчас скажу очевидную вещь для моих коллег – и республиканцев, и демократов в Палате представителей: вам нужно немедленно начать возвращаться в Капитолий", – сказал он.

Во время процедурного голосования в воскресенье сенаторы США предварительно поддержали законопроект, который позволит финансировать федеральное правительство до 30 января.

Финальное голосование за документ ожидается до конца понедельника, после чего его должна одобрить Палата представителей, а затем – подписать Дональд Трамп для прекращения шатдауна.

Голосование в Сенате стало возможным после того, как восемь сенаторов-демократов решили поддержать республиканцев – хотя до сих пор Демократическая партия отказывалась это делать, требуя предусмотреть расходы на медицинское страхование в обмен на голосование за федеральное финансирование.

5 ноября вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории.

По данным СМИ, из-за длительного шатдауна в США отложили экспорт американского оружия на сумму более $5 млрд, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины.