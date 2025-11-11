Сенат США одобрил законопроект для прекращения самого длительного в истории шатдауна

Сенат США одобрил компромиссный законопроект, призванный положить конец самому длительному в истории страны прекращению работы правительства.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Документ поддержали 60 голосами против 40 и теперь он направлен в Палату представителей для окончательного принятия.

Этот законопроект возобновляет работу правительственных учреждений, финансирование которых было остановлено 1 октября, а также временно блокирует план президента Дональда Трампа по сокращению государственного аппарата.

Действие соглашения продлится до 30 января 2026 года. За это время правительство продолжит работать с годовым дефицитом около $1,8 трлн, а общий госдолг США составляет $38 трлн.

Трамп назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

Хотя большинство демократов выступили против документа, восемь из них поддержали компромисс.

Они пытались привязать к законопроекту гарантии продления медицинских субсидий для 24 миллионов американцев, которые заканчиваются в конце года. Однако соглашение лишь откладывает рассмотрение этого вопроса до декабря без гарантии продления выплат.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что планирует принять документ уже в среду, 12 ноября, и передать его на подпись Трампу.

Как сообщалось, из-за длительного шатдауна, в США отложили экспорт американского оружия на сумму более $5 млрд, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины.

В среду, 5 ноября, вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.