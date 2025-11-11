Лидер ультраправых Литвы вызвал споры из-за встречи с главой МИД Венгрии

Ремигиюс Жемайтайтис, который является депутатом литовского парламента и лидером ультраправой партии "Заря Немана", но не занимает никаких государственных должностей, провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Жемайтайтис заявил, что не видит причин информировать правительство или президента об этой встрече, в то время как советник премьер-министра раскритиковал политика за подрыв внешнеполитического курса страны.

В понедельник Сийярто посетил Шяуляй, где инспектировал венгерские войска, дислоцированные в городе. Его встретил заместитель министра иностранных дел Сигитас Миткус, но, по данным Сейма, канцелярии президента и правительства, он не встретился с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингой Ругинене, которая сейчас находится в Исландии, или министром иностранных дел Кястутисом Будрисом, который находится с визитом в Соединенных Штатах.

Жемайтайтис опубликовал в Facebook видео встречи в Шяуляе, на котором он здоровается с кортежем венгерского министра возле местного ресторана.

"Впечатляющий и исторический день для Литвы. Внешняя политика начинается с маленьких шагов", – написал Жемайтайтис.

Встречу прокомментировал советник Ругинене Игнас Добровольскас, который призвал политиков придерживаться единой внешнеполитической линии.

"Депутаты могут встречаться с иностранными чиновниками – это не запрещено. Но внешнюю политику формирует и реализует правительство вместе с президентом. В Литве нет альтернативной внешней политики, и важно, чтобы все политики придерживались одной линии, особенно в этот геополитически чувствительный период", – сказал Добровольскас.

В канцелярии президента, тем временем, прокомментировали, что Жемайтайтис "живет в альтернативной реальности".

"Это попытка создать альтернативную внешнюю политику. Но кто может отрицать, что господин Жемайтайтис живет в альтернативной реальности?", – прокомментировали в канцелярии.

Жемайтайтис рассказал, что встреча с Сийярто была "дружеской" и длилась около двух часов.

"Мы поблагодарили Венгрию за солидарность и лояльность как партнера – их пилоты сыграли решающую роль в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, осуществив 19 предупреждений", – сказал он. "Если бы не их преданность, кто знает, где могли бы упасть эти дроны из Беларуси или России", – добавил политик.

Депутат заявил, что не уведомил заранее премьер-министра или Министерство иностранных дел, назвав эту встречу "личной встречей".

"Почему я должен кого-то уведомлять? Это демократическая страна, а не Кремль", – сказал он, добавив, что политики часто поддерживают неформальные контакты с иностранными чиновниками.

Он также обругал журналиста, который спросил его о встрече, и раскритиковал министра иностранных дел Будриса за неспособность решить вопрос закрытия границы с Беларусью.

"Что, только Будрис отвечает здесь за внешнюю политику?" огрызнулся Жемайтайтис. "Он уже достаточно сделал со своей внешней политикой, мы уже три недели ее подчищаем", – добавил он.

Как сообщалось, лидер ультраправой "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис считает, что министр иностранных дел Кястутис Будрис в последнее время позволяет себе слишком много, говоря о других членах кабинета министров.

Глава Министерства иностранных дел ранее призвал отказаться от "крепостнического менталитета" и не думать, что призывы к Беларуси могут решить ситуацию.