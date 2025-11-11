"Тут не всі єврооптимісти": Корнієнко пояснив, чому сповільнилося ухвалення реформ у Раді

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, чому сповільнилося ухвалення реформ у Раді після того, як Україна отримала статус кандидата в Європейський Союз.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Корнієнко виділяє три приклади системних помилок щодо українського вступу в Європейський Союз. За його словами, прикладом однієї з них – етап кандидатства у 2022-23 роках.

"Ми пам'ятаємо ці чудові дні, коли Україна отримала цей статус. Ми тоді дуже багато на емоціях зробили, діяли дуже класно як країна. Ми погоджувались на дуже дискусійні історії, типу Стамбульської конвенції, і це допомогло нам отримати рішення про відкриття переговорів – бо наші дії тоді дали підґрунтя тому ж німецькому канцлеру Олафу Шольцу "вивести на каву" Віктора Орбана", – зазначив він.

Водночас, на його переконання, з партнерами треба вести "більш чесну розмову" і щиро казати, що "якби не кандидатський статус" – то в України "би все не так просто було".

"Так, ви в нас вірили, і ми виконали. Але якби не всі ці обставини, то і ми ще довго тягнули б з виконанням кандидатських вимог", – зазначив Корнієнко.

Відтак він наголосив, що помилка України в тому, що партнерів не проінформували, що "так не буде завжди".

"У партнерів з'явилося ілюзорне, достатньо хибне, як на мене, враження, що в Україні всі єврооптимісти, що і парламент, і поза парламентом – всі все підтримують, і вступ може відбуватися за помахом руки. На жаль, ні, це треба визнавати", – визнав він.

Він наголосив, що наразі є дискусія щодо дуже багатьох реформ.

"Так, ми дали дуже гарний сигнал, задали високий темп, та цим створили у партнерів завищені очікування, на які вони, як бюрократи, відразу сперлися", – додав він.

Корнієнко натякнув, що відкриття переговорних кластерів могло б стати для України додатковим імпульсом до продовження реформ, адже нинішня пауза знижує мотивацію.

"Я думаю, що багато чого залежить від натхнення країни, влади і депутатів. Ясно, що це претензія не до Єврокомісії, яка все для нас робить. Але комунікаційно, ментально нинішнє затягування з відкриттям кластерів не допомагає реформам", – додав він.

Зазначимо, звіт Єврокомісії про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

Корнієнко вважає реалістичним завершення Україною переговорів з Європейським Союзом до 2028 року.

Читайте інтерв'ю: "Політично зараз не можна бути проти ЄС. Якщо ти проти вступу в ЄС, ти – агент Кремля"