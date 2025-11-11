"Здесь не все еврооптимисты": Корниенко объяснил, почему замедлилось принятие реформ в Раде

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему замедлилось принятие реформ в Раде после того, как Украина получила статус кандидата в Европейский Союз.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Корниенко выделяет три примера системных ошибок в отношении вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, примером одной из них является этап кандидатства в 2022-23 годах.

"Мы помним эти замечательные дни, когда Украина получила этот статус. Мы тогда очень много сделали на эмоциях, действовали очень классно как страна. Мы соглашались на очень дискуссионные истории, типа Стамбульской конвенции, и это помогло нам получить решение об открытии переговоров – потому что наши действия тогда дали основу тому же немецкому канцлеру Олафу Шольцу "вывести на кофе" Виктора Орбана", – отметил он.

В то же время, по его убеждению, с партнерами нужно вести "более честный разговор" и искренне говорить, что "если бы не кандидатский статус" – то у Украины "бы все не так просто было".

"Да, вы в нас верили, и мы выполнили. Но если бы не все эти обстоятельства, то и мы еще долго тянули бы с выполнением кандидатских требований", – отметил Корниенко.

Поэтому он подчеркнул, что ошибка Украины в том, что партнеров не проинформировали, что "так не будет всегда".

"У партнеров появилось иллюзорное, достаточно ошибочное, на мой взгляд, впечатление, что в Украине все еврооптимисты, что и парламент, и вне парламента – все все поддерживают, и вступление может происходить по мановению руки. К сожалению, нет, это нужно признавать", – признал он.

Он подчеркнул, что сейчас идет дискуссия по очень многим реформам.

"Да, мы дали очень хороший сигнал, задали высокий темп, но этим создали у партнеров завышенные ожидания, на которые они, как бюрократы, сразу опирались", – добавил он.

Корниенко намекнул, что открытие переговорных кластеров могло бы стать для Украины дополнительным импульсом к продолжению реформ, ведь нынешняя пауза снижает мотивацию.

"Я думаю, что многое зависит от вдохновения страны, власти и депутатов. Ясно, что это претензия не к Еврокомиссии, которая все для нас делает. Но коммуникационно, ментально нынешняя затягивание с открытием кластеров не помогает реформам", – добавил он.

Отметим, отчет Еврокомиссии о расширении в 2025 году положительно оценивает прогресс реформ в Украине.

Корниенко считает реалистичным завершение Украиной переговоров с Европейским Союзом до 2028 года.

Читайте интервью: "Политически сейчас нельзя быть против ЕС. Если ты против вступления в ЕС, ты – агент Кремля"