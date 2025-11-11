У Раді пояснили, коли ухвалять швидку спецпроцедуру для законів для вступу в ЄС

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Раді потрібно знайти компроміс по фаст-треку для євроінтеграційних законів.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Корнієнко зазначив, що для готовності України до вступу в ЄС потрібно буде ухвали від 500 до 1000 законів. За його словами, темп – понад 350 законів на рік – це реально.

"Зараз у нас десь 160-170 підписаних законів за рік. Тому це реальна кількість, якщо трошки знайти компроміс", – сказав він.

Водночас Корнієнко визнав, що у нього немає впевненості, що це можливо у цій Раді.

"Можливо, це задача для наступних скликань. Але нам треба знайти компроміс по фаст-треку для євроінтеграційних законів", – наголосив він.

За його словами, тут перепоною є рішення Конституційного суду, які визнають законодавчою ініціативою депутатські правки, через що складно ухвалювати закони без їхнього розгляду.

"Можливо, доведеться навіть змінювати Конституцію для того, щоб швидше проводити передвступні закони", – зазначив він.

Він зауважив, що якщо "буде маячити перспектива вступу в 2029 чи 2030 році, і вже буде завершення війни, справедливий мир", а також; будуть відкриті всі шість кластерів, і щоб їх закрити, треба буде проголосувати, "умовно, 200 законів" – то парламент "складе свої претензії в купку, всі сядуть і за два тижні їх проголосують за фаст-треком".

"Для цього такий компромісний механізм треба буде створити. Але для такого прогресу треба більш сприятливий, надихаючий контекст у вступному процесі", – наголосив Корнієнко.

На уточнювальне запитання, чи потрібна для цього нова Рада, Корнієнко зазначив, що він би "і на цій Раді не ставив хрест по євроінтеграції".

"Ми ще багато зробимо. Ми точно завершимо виконання Ukraine Facility, ми точно розпочнемо роботу за програмою адаптації, ми точно почнемо роботу над фаст-треком", – додав перший заступник голови Верховної Ради.

Зазначимо, Корнієнко вважає реалістичним завершення Україною переговорів з Європейським Союзом до 2028 року. Також він пояснив, чому сповільнилося ухвалення реформ у Раді після того, як Україна отримала статус кандидата в Європейський Союз.

Читайте інтерв'ю: "Політично зараз не можна бути проти ЄС. Якщо ти проти вступу в ЄС, ти – агент Кремля"