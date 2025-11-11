В Раде объяснили, когда примут быструю спецпроцедуру для законов о вступлении в ЕС

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Раде нужно найти компромисс по фаст-треку для евроинтеграционных законов.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Корниенко отметил, что для готовности Украины к вступлению в ЕС нужно будет принять от 500 до 1000 законов. По его словам, темп – более 350 законов в год – это реально.

"Сейчас у нас где-то 160-170 подписанных законов за год. Поэтому это реальное количество, если немного найти компромисс", – сказал он.

В то же время Корниенко признал, что у него нет уверенности, что это возможно в этой Раде.

"Возможно, это задача для следующих созывов. Но нам нужно найти компромисс по фаст-треку для евроинтеграционных законов", – подчеркнул он.

По его словам, здесь препятствием являются решения Конституционного суда, которые признают законодательной инициативой депутатские поправки, из-за чего сложно принимать законы без их рассмотрения.

"Возможно, придется даже менять Конституцию для того, чтобы быстрее проводить предвступные законы", – отметил он.

Он заметил, что если "будет маячить перспектива вступления в 2029 или 2030 году, и уже будет завершение войны, справедливый мир", а также; будут открыты все шесть кластеров, и чтобы их закрыть, нужно будет проголосовать, "условно, 200 законов" – то парламент "сложит свои претензии в кучку, все сядут и за две недели их проголосуют по фаст-треку".

"Для этого такой компромиссный механизм нужно будет создать. Но для такого прогресса нужен более благоприятный, вдохновляющий контекст в вступительном процессе", – подчеркнул Корниенко.

На уточняющий вопрос, нужна ли для этого новая Рада, Корниенко отметил, что он бы "и на этой Раде не ставил крест на евроинтеграции".

"Мы еще многое сделаем. Мы точно завершим выполнение Ukraine Facility, мы точно начнем работу по программе адаптации, мы точно начнем работу над фаст-треком", – добавил первый заместитель председателя Верховной Рады.

Отметим, Корниенко считает реалистичным завершение Украиной переговоров с Европейским Союзом до 2028 года. Также он объяснил, почему замедлилось принятие реформ в Раде после того, как Украина получила статус кандидата в Европейский Союз.

Читайте интервью: "Политически сейчас нельзя быть против ЕС. Если ты против вступления в ЕС, ты – агент Кремля"