Три авиарейса в Вильнюс были перенаправлены из-за контрабандных шаров

Три пассажирских самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Вильнюса ночью 10 ноября, были перенаправлены в Каунас и Ригу из-за обнаруженных в воздушном пространстве Литвы контрабандных воздушных шаров; двое человек самовольно покинули борт одного из самолетов, который уже приземлился и ожидал разрешения для высадки пассажиров.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Национальный центр кризисного управления сообщил, что в течение ночи было зафиксировано 34 радиолокационных сигнала, а Государственная пограничная служба обнаружила шесть контрабандных грузовых пакетов.

Тадас Василяускас, представитель литовских аэропортов, сообщил, что рейсы из Тенерифе и Мадейры были перенаправлены в аэропорт Каунаса, а рейс из Амстердама – в аэропорт Риги.

В целом это затронуло 470 пассажиров. Те, кто был перенаправлен в Каунас, добрались до места назначения автобусом, а пассажиры рейса из Риги позже вернулись в Вильнюс самолетом.

ДОПОЛНЕНО В 10:58. Женщина Э. Гедуте, которая находилась в самолете, перенаправленном в Каунас, поделилась деталями этого путешествия. По ее словам, самолет не смог приземлиться дважды в Вильнюсе сначала из-за густого тумана, а затем из-за воздушных шаров.

По ее словам, когда самолет приземлился в Каунасе, там его никто не ждал.

Пилот была разочарована ситуацией и заявила, что аэропорт был закрыт, а все его сотрудники уже были дома. Поэтому самолет было невозможно оставить.

По словам женщины, после этого удалось найти двух мужчин, которые предоставили лестницу для выхода из самолета. Однако воспользоваться ими разрешили только экипажу, который летел из Вильнюса на Тенерифе.

После этого, как отметила Гедуте, двое людей решили самостоятельно покинуть самолет.

Через несколько минут пилот объявила, что самолет не останется в Каунасе, но его удалось заправить топливом, поэтому он должен лететь обратно в Вильнюс.

"Мы не можем взлететь. Пока не будет найдена эта пара, нам не позволяют лететь. Полиция уже их разыскивает", – заявила пилот.

В результате 200 человек ждали в самолете, пока разыскивали людей. В конце концов, и другим разрешили покинуть самолет.

"Те, кто находит такси, едут домой. Остальные остаются в аэропорту и ждут свой багаж до утра. Мы возвращаемся в Вильнюс с детьми", – добавила пилот.

Последний раз о метеозондах, нарушивших воздушное пространство Литвы из Беларуси, стало известно в субботу, 8 ноября. Тогда воздушные шары белорусских контрабандистов на короткое время нарушили работу Вильнюсского аэропорта, причем один из них залетел в опасную зону.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры из-за убытков, вызванных воздушными шарами.