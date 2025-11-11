Экс-президент Финляндии считает, что ЕС должен говорить с РФ напрямую, как Трамп

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, который возглавлял страну на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявил, что Европа должна вести прямые переговоры с российской стороной, поскольку в ЕС стремятся положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью Yle, передает "Европейская правда".

"(Президент Франции Эммануэль) Макрон, кажется, последний, кто звонил Путину, а до этого – (экс-канцлер Германии Олаф) Шольц примерно год назад. И это вызвало критику. Я его защищал и до сих пор удивляюсь тому, что в Европе заявляют, что не будут разговаривать с военным преступником Путиным. Но Трамп общается с ним, а мы слушаем, о чем же они поговорили", – заявил Ниинистё.

Экс-президент считает, что ЕС мог бы выиграть от прямого диалога с Москвой.

"Возможно, в этой ситуации разумнее было бы вести эти переговоры самостоятельно. Как и (Дональд) Трамп", – отметил он.

Старший исследователь Института международных отношений Юсси Лассила, комментируя слова Ниинистё, заявил, что для Европы, наоборот, нежелательно начинать прямой диалог с Россией.

"При нынешнем раскладе я бы считал это нежелательным. Я под этим имею в виду, что Европа пока не оказывает более активной поддержки Украине и не относится к России строже", – комментирует Лассила.

Он считает, что ЕС следует искать прямые связи с Кремлем с позиции силы.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Министр обороны Великобритании Джон Хили настаивает на том, что президент США Дональд Трамп способен убедить правителя РФ Владимира Путина начать мирные переговоры по Украине, даже несмотря на то, что переговоры продолжают буксовать.