В Еврокомиссии признались, что создают разведывательное подразделение "для укрепления возможностей"

Европейская комиссия планирует создание нового подразделения в рамках ее Генерального секретариата для укрепления своих возможностей в сфере безопасности и разведки.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари во вторник, 11 ноября.

Еврокомиссия подтвердила создание нового разведывательного подразделения, которое будет подчинено президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

"Мы находимся в сложной геополитической и геоэкономической среде, и именно поэтому Еврокомиссия рассматривает вопрос об укреплении своих возможностей в сфере безопасности и разведки. В рамках этого подхода рассматривается создание специального подразделения в рамках Генерального секретариата", – сообщил Уйвари.

Он отметил, что Еврокомиссия находится сейчас "на начальном этапе разработки этой идеи".

"Это будет дополнительная инициатива, которая будет дополнять работу Директората безопасности Комиссии, а также тесно сотрудничать с соответствующими службами Европейской службы внешних действий. На этом пока все – концепция находится на стадии разработки, обсуждения продолжаются, поэтому пока не могу сообщить больше", – рассказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в СМИ появилась информация о том, что Еврокомиссия начала создание нового разведывательного органа под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен, пытаясь улучшить использование информации, собранной национальными разведывательными агентствами.

Напомним, обмен разведданными в ЕС начался после террористических атак на США 11 сентября 2001 года, которые побудили разведывательные службы Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании начать объединять засекреченные оценки состояния дел в сфере безопасности.

Со временем этот процесс стал более институционализированным, распространился на другие страны-члены ЕС, а в 2011 году был передан в подчинение дипломатической службы ЕС.

Ранее военная контрразведка Германии (MAD) заявляла, что Россия усиливает шпионаж и деструктивную деятельность в стране.

В октябре Национальная прокуратура Польши подала в суд в городе Сосновец обвинительный акт против российской четы, которую обвиняют в шпионаже.

В сентябре Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в связи со шпионским скандалом в австрийской нефтегазовой и химической группе OMV.