Лукашенко поручил МИД провести переговоры с Литвой по вопросу границы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своему министру иностранных дел провести переговоры с Литвой по пунктам пропуска на границе.

Как отмечается, во вторник, 11 ноября, Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Риженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля по ситуации на белорусско-литовской и белорусско-польской границе.

Отмечается, что произошло после того, как "от литовских властей поступили предложения по урегулированию ситуации на белорусско-литовской границе".

Поэтому в Беларуси заявили, что с учетом обращения литовской стороны, Лукашенко поручил главе МИД страны организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и восстановления полноценного функционирования пунктов пропуска на общей границе – с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за это направление.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

С 1 ноября Беларусь запретила передвижение по своей территории всем грузовикам с европейской регистрацией и обязала их встать в специально определенных местах – кроме тех, которые везут отдельные категории товаров или пустыми возвращаются домой в страны ЕС.

На фоне решения Литвы о закрытии границы с Беларусью огромная очередь образовалась на белорусско-польской границе, время ожидания может достигать 4 дней.

В Беларуси заявили, что не собираются делать исключения для литовских грузовиков, которые застряли в стране.

Во вторник, 11 ноября, Литва перехватила восемь воздушных шаров, летевших из Беларуси, по предварительным данным, перевозивших более 13 тысяч пачек контрабандных сигарет; также перехватили самодельный дрон.