Грузію не запросили на Форум з розширення ЄС у Брюсселі 18 листопада

Представників уряду Грузії не було запрошено на Форум з розширення Європейського Союзу 18 листопада в Брюсселі, який проводить європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час спілкування з журналістами 11 листопада.

Грузії немає серед запрошених на Форум з розширення Євросоюзу, що відбудеться в Брюсселі наступного тижня.

"Минулого тижня ми представили наш звіт про розширення щодо Грузії, і, гадаю, наша позиція була викладена цілком чітко… Звіт знову показує, що Грузія дедалі більше віддаляється від свого європейського шляху", – нагадав Мерсьє.

За його словами, у звіті констатується "відкат у реформуванні, необхідному для вступу до ЄС, що є безпрецедентним для країни-кандидата".

"Що стосується безпосередньо процесу наближення до ЄС, як вам відомо, у 2024 році Європейська рада дійшла висновку, що процес вступу Грузії до ЄС фактично зупинено. Щодо наших відносин із грузинською владою... ми знизили рівень політичних контактів із владою Грузії, окрім тих, які спрямовані на пошук шляхів виходу з поточної ситуації", – підкреслив речник Єврокомісії.

"З огляду на цю ситуацію, Грузію не було запрошено на Форум з питань розширення", – повідомив Гійом Мерсьє.

Форум з питань розширення 18 листопада збере високопосадових спікерів з держав-членів, країн-кандидатів та інституцій ЄС, а також впливових представників громадянського суспільства для обговорення розширення ЄС як спільного політичного та суспільного проєкту.

Як повідомляла "Європейська правда", днями прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія хоче в ЄС, але "без шантажу" Брюсселя.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".