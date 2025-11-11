Грузию не пригласили на Форум по расширению ЕС в Брюсселе 18 ноября

Представители правительства Грузии не были приглашены на Форум по расширению Европейского Союза 18 ноября в Брюсселе, который проводит европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами 11 ноября.

Грузии нет среди приглашенных на Форум по расширению Евросоюза, который состоится в Брюсселе на следующей неделе.

"На прошлой неделе мы представили наш отчет о расширении по Грузии, и, думаю, наша позиция была изложена вполне четко... Отчет снова показывает, что Грузия все больше отдаляется от своего европейского пути", – напомнил Мерсье.

По его словам, в отчете констатируется "откат в реформировании, необходимом для вступления в ЕС, что является беспрецедентным для страны-кандидата".

"Что касается непосредственно процесса приближения к ЕС, как вам известно, в 2024 году Европейский совет пришел к выводу, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановлен. Что касается наших отношений с грузинскими властями... мы снизили уровень политических контактов с властями Грузии, кроме тех, которые направлены на поиск путей выхода из текущей ситуации", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

"Учитывая эту ситуацию, Грузия не была приглашена на Форум по вопросам расширения", – сообщил Гийом Мерсье.

Форум по вопросам расширения 18 ноября соберет высокопоставленных спикеров из государств-членов, стран-кандидатов и институтов ЕС, а также влиятельных представителей гражданского общества для обсуждения расширения ЕС как общего политического и общественного проекта.

Как сообщала "Европейская правда", на днях премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия хочет в ЕС, но "без шантажа" Брюсселя.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".