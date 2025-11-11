В Грузии разбился транспортный самолет турецкой армии

Минобороны Турции сообщило о катастрофе транспортного самолета вооруженных сил в Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Anadolu.

Согласно сообщению, самолет направлялся из Азербайджана в Турцию.

"Военно-транспортный самолет С130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на грузино-азербайджанской границе. В координации с азербайджанскими и грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы", – говорится в сообщении Минобороны.

Никаких подробностей относительно того, сколько людей находились на борту, в ведомстве не предоставили.

В конце сентября в аварии легкомоторного самолета в Эстонии пострадал директор школы.

В конце октября на востоке Румынии потерпел крушение легкомоторный самолет, его пилот погиб. А в Германии разбился мужчина на моторном параплане.