Президент Чехії: на порушення Росією повітряного простору НАТО слід відповідати силою

Неодноразові порушення Росією повітряного простору НАТО не можна терпіти нескінченно.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час дискусії з учнями середніх шкіл в Карловарському краї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Він вважає, що необхідна адекватна відповідь, і Заходу потрібно показати силу. Росія у всьому, що вона робить, визнає лише силу, а стриманість вважає слабкістю, заявив президент Чехії і колишній голова військового комітету Північноатлантичного альянсу.

За його словами, це не означає, що кожне порушення повітряного простору буде каратися збиттям літака. Однак, якщо Росія продовжить це робити, то, ймовірно, це буде необхідно, сказав Павел.

Він переконаний, що якби було навпаки, і одна з країн НАТО порушила б російський повітряний простір, Росія не вагалася б ні хвилини.

Павел нагадав, що коли він очолював Військовий комітет НАТО, Росія неодноразово порушувала повітряний простір Туреччини.

"І тільки після десятого порушення, яке було явно навмисним, це була провокація і Росія перевіряла, як далеко вона може зайти, турки розлютилися і збили один з російських літаків. І настав мир", – сказав президент.

Незважаючи на побоювання, що це призведе до ескалації відносин з НАТО, Росія відмовилася від подальших спроб, додав він.

"І так само росіяни випробовують нас сьогодні. Вони перевіряють, як працює протиповітряна оборона окремих держав, як працює інтегрована система протиповітряної оборони НАТО, наскільки ми рішуче налаштовані протистояти їй заради власного захисту", – сказав Павел.

Якщо хтось проявляє силу і рішучість, то має російську повагу, якщо хтось проявляє стриманість, за словами Павла, росіяни сприймають це як слабкість.

Раніше Міноборони Румунії повідомило, що у ніч проти 11 листопада у румунському повіті Тульча міг впасти російський дрон.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.