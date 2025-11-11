Президент Чехии: на нарушение Россией воздушного пространства НАТО следует отвечать силой

Неоднократные нарушения Россией воздушного пространства НАТО нельзя терпеть бесконечно.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время дискуссии с учениками средних школ в Карловарском крае, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Он считает, что необходим адекватный ответ, и Западу нужно показать силу. Россия во всем, что она делает, признает только силу, а сдержанность считает слабостью, заявил президент Чехии и бывший председатель военного комитета Североатлантического альянса.

По его словам, это не означает, что каждое нарушение воздушного пространства будет наказываться сбиванием самолета. Однако, если Россия продолжит это делать, то, вероятно, это будет необходимо, сказал Павел.

Он убежден, что если бы было наоборот, и одна из стран НАТО нарушила бы российское воздушное пространство, Россия не колебалась бы ни минуты.

Павел напомнил, что когда он возглавлял Военный комитет НАТО, Россия неоднократно нарушала воздушное пространство Турции.

"И только после десятого нарушения, которое было явно преднамеренным, это была провокация и Россия проверяла, как далеко она может зайти, турки разозлились и сбили один из российских самолетов. И наступил мир", – сказал президент.

Несмотря на опасения, что это приведет к эскалации отношений с НАТО, Россия отказалась от дальнейших попыток, добавил он.

"И так же россияне испытывают нас сегодня. Они проверяют, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как работает интегрированная система противовоздушной обороны НАТО, насколько мы решительно настроены противостоять ей ради собственной защиты", – сказал Павел.

Если кто-то проявляет силу и решительность, то имеет российское уважение, если кто-то проявляет сдержанность, по словам Павла, россияне воспринимают это как слабость.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что в ночь на 11 ноября в румынском уезде Тульча мог упасть российский дрон.

Напомним, Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.