У Фінляндії почався процес над депутатом, що дістав пістолет під час суперечки у барі

У Фінляндії починається судовий розгляд справи стосовно одного з депутатів парламенту, який півтора року тому у нетверезому стані дістав пістолет під час суперечки у барі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Інцидент за участі депутата парламенту, на той час члена фракції крайніх правих "Справжніх фінів" Тімо Ворнанена, стався у квітні 2024 року. Вночі 56-річний Ворнанен встряг у суперечку й фізичну сутичку в одному з барів у центрі Гельсінкі, у процесі якої спрямував на двох людей пістолет і один раз вистрелив у землю.

Потім депутат зателефонував у поліцію і незв’язно почав розповідати, що його життя і здоров’я у небезпеці, не даючи конкретних відповідей на запитання поліцейського.

У зв’язку з подіями депутата тимчасово затримали і висунули звинувачення у нападі, погрозах, створенні небезпеки та неправомірному поводженні з вогнепальною зброєю.

Двох інших учасників подій звинувачують, одного, у нападі без обтяжуючих обставин, іншого – у погрозах.

Згодом під час обшуків у Ворнанена виявили зброю, на яку він не мав ліцензії.

Невдовзі після скандалу його виключили з лав фракції, проте до суду справа дійшла лише зараз.