У Фінляндії у депутата-фігуранта стрілянини в Гельсінкі виявили незаконну зброю
У Фінляндії у депутата від партії "Істинних фінів" Тімо Ворнанена, який раніше влаштував стрілянину біля бару в Гельсінкі, під час обшуки виявили незаконну зброю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Як зазначено, депутат підозрюється одразу в кількох злочинах.
На допиті підозрюваний розповів, що двічі приносив пістолет у свій кабінет у парламенті. У день стрілянини біля бару він вийшов із кабінету з пістолетом.
Під час обшуку в нього вдома було вилучено два газові пістолети і дві збройові обойми, на які в депутата не було дозволів.
Ворнанена підозрюють у погрозі шкоди здоров'ю, заподіянні шкоди і злочині із застосуванням вогнепальної зброї.
Поліція не розкриває особу підозрюваного, але депутат Ворнанен раніше публічно підтвердив, що йдеться про нього.
Справу тепер передано в прокуратуру.
Раніше Ворнанен став фігурантом інциденту зі стріляниною, який стався у квітні біля ресторану Bar Ihku в Гельсінкі.
Після інциденту партія "Істинні фіни" виключила з парламентської фракції депутата Тімо Ворнанена