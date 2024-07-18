У Фінляндії у депутата-фігуранта стрілянини в Гельсінкі виявили незаконну зброю

У Фінляндії у депутата від партії "Істинних фінів" Тімо Ворнанена, який раніше влаштував стрілянину біля бару в Гельсінкі, під час обшуки виявили незаконну зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як зазначено, депутат підозрюється одразу в кількох злочинах.

На допиті підозрюваний розповів, що двічі приносив пістолет у свій кабінет у парламенті. У день стрілянини біля бару він вийшов із кабінету з пістолетом.

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Під час обшуку в нього вдома було вилучено два газові пістолети і дві збройові обойми, на які в депутата не було дозволів.

Ворнанена підозрюють у погрозі шкоди здоров'ю, заподіянні шкоди і злочині із застосуванням вогнепальної зброї.

Поліція не розкриває особу підозрюваного, але депутат Ворнанен раніше публічно підтвердив, що йдеться про нього.

Справу тепер передано в прокуратуру.

Раніше Ворнанен став фігурантом інциденту зі стріляниною, який стався у квітні біля ресторану Bar Ihku в Гельсінкі.

Після інциденту партія "Істинні фіни" виключила з парламентської фракції депутата Тімо Ворнанена