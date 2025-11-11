В Финляндии начался процесс над депутатом, доставшим пистолет во время спора в баре

В Финляндии начинается судебное разбирательство дела в отношении одного из депутатов парламента, который полтора года назад в нетрезвом состоянии достал пистолет во время спора в баре.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Инцидент с участием депутата парламента, в то время члена фракции крайне правых "Настоящих финнов" Тимо Ворнанена, произошел в апреле 2024 года. Ночью 56-летний Ворнанен вступил в спор и физическую схватку в одном из баров в центре Хельсинки, в процессе которой направил на двух людей пистолет и один раз выстрелил в землю.

Затем депутат позвонил в полицию и бессвязно начал рассказывать, что его жизнь и здоровье в опасности, не давая конкретных ответов на вопросы полицейского.

В связи с событиями депутата временно задержали и предъявили обвинения в нападении, угрозах, создании опасности и неправомерном обращении с огнестрельным оружием.

Двух других участников событий обвиняют, одного, в нападении без отягчающих обстоятельств, другого – в угрозах.

Впоследствии во время обысков у Ворнанена обнаружили оружие, на которое он не имел лицензии.

Вскоре после скандала его исключили из рядов фракции, однако до суда дело дошло только сейчас.