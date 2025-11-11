В Ірландії відбулась інавгурація нової президентки

Кетрін Конноллі, яка перемогла на виборах президента Ірландії, у вівторок склала присягу та офіційно вступила на посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Церемонія інавгурації Конноллі відбулась у Дублінському замку – головному урядовому комплексі будівель в ірландській столиці.

Обрана президентка була приведена до присяги головою Верховного суду Ірландії Доналом ОʼДоннеллом. Текст присяги вона зачитала ірландською мовою, якою виголосила першу промову на посаді.

Фото: Reuters

Конноллі, серед іншого, пообіцяла бути обʼєднавчою постаттю і "каталізатором змін", а також підтвердила прагнення зробити ірландську робочою мовою у своїй резиденції.

Завершилась інавгурація оглядом почесної варти Дублінського замку і прольотом військової авіації.

Ліва незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії 24 жовтня, здобувши понад 60% голосів. Конноллі називають однією з провідних пропалестинських політиків у парламенті Ірландії.

Президентська посада в Ірландії є в основному церемоніальною, але можливу перемогу Коннолі характеризували у ЗМІ як приниження для правоцентристського уряду.

