В Ірландії відбулась інавгурація нової президентки
Вівторок, 11 листопада 2025, 15:42
Кетрін Конноллі, яка перемогла на виборах президента Ірландії, у вівторок склала присягу та офіційно вступила на посаду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.
Церемонія інавгурації Конноллі відбулась у Дублінському замку – головному урядовому комплексі будівель в ірландській столиці.
Обрана президентка була приведена до присяги головою Верховного суду Ірландії Доналом ОʼДоннеллом. Текст присяги вона зачитала ірландською мовою, якою виголосила першу промову на посаді.
Конноллі, серед іншого, пообіцяла бути обʼєднавчою постаттю і "каталізатором змін", а також підтвердила прагнення зробити ірландську робочою мовою у своїй резиденції.
Завершилась інавгурація оглядом почесної варти Дублінського замку і прольотом військової авіації.
Ліва незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії 24 жовтня, здобувши понад 60% голосів. Конноллі називають однією з провідних пропалестинських політиків у парламенті Ірландії.
Президентська посада в Ірландії є в основному церемоніальною, але можливу перемогу Коннолі характеризували у ЗМІ як приниження для правоцентристського уряду.
