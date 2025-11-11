В Ирландии состоялась инаугурация нового президента
Новости — Вторник, 11 ноября 2025, 15:42 —
Кэтрин Коннолли, победившая на выборах президента Ирландии, во вторник принесла присягу и официально вступила в должность.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.
Церемония инаугурации Коннолли состоялась в Дублинском замке – главном правительственном комплексе зданий в ирландской столице.
Избранная президентка была приведена к присяге председателем Верховного суда Ирландии Доналом О'Доннеллом. Текст присяги она зачитала на ирландском языке, на котором произнесла первую речь в должности.
Коннолли, среди прочего, пообещала быть объединяющей фигурой и "катализатором перемен", а также подтвердила стремление сделать ирландский рабочим языком в своей резиденции.
Инаугурация завершилась смотром почетного караула Дублинского замка и пролетом военной авиации.
Левая независимая кандидатка Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии 24 октября, набрав более 60% голосов. Коннолли называют одной из ведущих пропалестинских политиков в парламенте Ирландии.
Президентский пост в Ирландии является в основном церемониальным, но возможную победу Коннолли характеризовали в СМИ как унижение для правоцентристского правительства.
