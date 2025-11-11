В Ирландии состоялась инаугурация нового президента

Кэтрин Коннолли, победившая на выборах президента Ирландии, во вторник принесла присягу и официально вступила в должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Церемония инаугурации Коннолли состоялась в Дублинском замке – главном правительственном комплексе зданий в ирландской столице.

Избранная президентка была приведена к присяге председателем Верховного суда Ирландии Доналом О'Доннеллом. Текст присяги она зачитала на ирландском языке, на котором произнесла первую речь в должности.

Фото: Reuters

Коннолли, среди прочего, пообещала быть объединяющей фигурой и "катализатором перемен", а также подтвердила стремление сделать ирландский рабочим языком в своей резиденции.

Инаугурация завершилась смотром почетного караула Дублинского замка и пролетом военной авиации.

Левая независимая кандидатка Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии 24 октября, набрав более 60% голосов. Коннолли называют одной из ведущих пропалестинских политиков в парламенте Ирландии.

Президентский пост в Ирландии является в основном церемониальным, но возможную победу Коннолли характеризовали в СМИ как унижение для правоцентристского правительства.

Читайте также: Ирландия выбирает пацифизм: чем грозит Украине левая президент в Дублине.