Литва обратилась в Еврокомиссию из-за контрмер Беларуси в отношении литовских фур

Литва обратилась в Еврокомиссию в связи с положением литовских перевозчиков, которые не успели выехать из Беларуси и попали под контрмеры Минска в ответ на закрытие границы Литвой.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал руководитель Национального центра кризисных ситуаций Вилмантас Виткаускас.

По его словам, Литва сообщила ЕК о ситуации, сложившейся с застрявшими в Беларуси литовскими перевозчиками.

"Нужно оценить нанесенный ущерб и, возможно, потом вести переговоры с режимом Лукашенко от имени Еврокомиссии о возможных компенсациях... Убытки, которые несут наши компании, очень серьезные, и режим Лукашенко должен понимать, что эти расходы должны быть компенсированы", – сказал чиновник.

Он отметил, что Литва будет снова обращаться к белорусским пограничникам об открытии "эвакуационного коридора" в обе стороны на пунктах пропуска Медининкай и Шальчининкай.

Литовские перевозчики жалуются, что теряют огромные суммы из-за вынужденной стоянки в Беларуси. Заместитель главы ассоциации Linava Олег Тарасов в комментарии русскоязычному DW заявил, что за предыдущую неделю литовские перевозчики "заплатили в белорусский бюджет примерно 5 млн евро, которых не должны были платить".

Около тысячи фур пришлось переместиться на площадки в районе пунктов пропусков, указанные белорусскими таможенниками. В понедельник Лукашенко распорядился взимать 120 евро в день с каждого литовского грузовика, а в случае отказа от уплаты конфисковывать его. Водителям якобы оставляют возможность покинуть фуры и пересечь границу пешком.

Руководитель ассоциации Linava Эрландас Микенас допустил акции протеста перевозчиков в Литве, если вопрос никак не решится.

Напомним, также 11 ноября Лукашенко поручил своему МИД провести переговоры с Литвой по вопросу границы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что выступает против переговоров с Беларусью.

Прошлой ночью в Литве в очередной раз перенаправили несколько рейсов, направлявшихся в аэропорт Вильнюса, из-за присутствия в воздушном пространстве метеозондов с контрабандой из Беларуси.