Трамп заявил, что обязан подать в суд на BBC из-за отредактированной речи

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "обязан" подать в суд на BBC из-за того, как часть его речи была отредактирована в документальном фильме Panorama.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале BBC.

В эфире программы "Угол Ингрема" на телеканале Fox News президента спросили, будет ли он подавать иск, на что он ответил: "Ну, думаю, я должен, знаете, почему бы и нет, потому что они обманули общественность, и они признали это".

Трамп продолжил: "Они фактически изменили мою речь 6 января, которая была прекрасной, очень успокаивающей речью, и заставили ее звучать радикально. И они на самом деле изменили ее. То, что они сделали, было довольно невероятным".

На повторный вопрос, будет ли он продвигать судебный процесс, он ответил: "Ну, я думаю, что я обязан это сделать, потому что вы не можете заставить людей, вы не можете позволить людям делать это".

Интервью для Fox News было записано в понедельник, хотя раздел, касающийся BBC, был опубликован Fox News только поздно вечером во вторник в США.

Письмо от адвокатов Трампа ВВС получила в воскресенье. В нем они требуют "полного и справедливого опровержения" документального фильма, извинений и "надлежащей компенсации президенту Трампу за причиненный ущерб".

Он устанавливает крайний срок до 22:00 по Гринвичу в пятницу для ответа корпорации.

BBC заявила, что представит ответ в надлежащее время.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно угрожал юридическими исками другим СМИ из-за их освещения его деятельности. Он заключил мировое соглашение с CBS News и ABC News, получив крупные выплаты, и пытался подать иск против New York Times.

Редактирование BBC появилось в документальном фильме Panorama, который вышел в эфир за несколько дней до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, но вызвало значительный общественный резонанс только после того, как на прошлой неделе газета Daily Telegraph опубликовала утечку внутренней служебной записки BBC.

В записке бывший независимый внешний советник комитета по редакционным стандартам BBC выразил обеспокоенность тем, что часть речи была отредактирована таким образом, что президент прямо поощрял бунт в Капитолии в январе 2021 года.

Трамп на самом деле сказал: "Мы пойдем в Капитолий и будем поддерживать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и женщин".

Однако в монтаже "Панорамы" он сказал следующее: "Мы пойдем в Капитолий... и я буду там с вами. И мы будем бороться. Будем сражаться, к черту".

В результате генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку.

Напомним, в феврале Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать название "Американский залив".

В конце февраля агентство Associated Press подало в суд на администрацию Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях.

В апреле Федеральный судья обязал Белый дом возобновить участие агентства Associated Press в президентском пуле журналистов.