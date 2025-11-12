Навроцький назвав Туска найгіршим прем’єром з 1989 року

Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував прем’єр-міністра Дональда Туска, назвавши його найгіршим главою уряду з 1989 року.

Про це він сказав в ефірі телеканалу wPolsce24, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Президента запитали про його стосунки з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

"Я уявляю собі співпрацю з прем'єр-міністром у фундаментальних питаннях функціонування держави (...), незмінно вважаючи прем'єр-міністра Дональда Туска найгіршим прем'єр-міністром в історії Польщі після 1989 року. Але сьогодні поляки очікують, що в разі необхідності ми сядемо разом за стіл переговорів", – сказав Кароль Навроцький.

"Я не ображаюся на прем'єр-міністра. Як християнин, я не маю глибокої образи", – сказав він, відповідаючи на запитання про слова Дональда Туска про те, що президент відмовився затвердити підвищення офіцерам. Прем'єр-міністр, серед іншого, заявив, що "для того, щоб бути президентом, недостатньо перемогти на виборах".

"Прем'єр-міністр Дональд Туск говорив про мене набагато гірші речі під час виборчої кампанії. Я є президентом Польщі. Пан прем'єр-міністр – прем'єр-міністр Польщі, і я не можу собі уявити, що ми не будемо обговорювати фундаментальні питання. Наші взаємні оцінки є публічно відомими. (...) Що стосується мене, то я можу це витримати заради блага Республіки", – прокоментував Навроцький.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск і президент країни Кароль Навроцький 7 листопада обмінялися серією звинувачень на тлі блокування підвищення у званні 136 працівників спецслужб.

Це був не перший випадок, коли президент і премʼєр Польщі публічно конфліктують.

У вересні Туск гостро відреагував на заяву Навроцького, який зажадав пояснень уряду після публікації у ЗМІ, що житловий будинок під Любліном в день атаки БпЛА зруйнувала ракета з винищувача.

Більшість громадян Польщі у липні скептично оцінювали перспективи співпраці уряду Дональда Туска і Навроцького.