Навроцкий назвал Туска худшим премьером с 1989 года

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал премьер-министра Дональда Туска, назвав его худшим главой правительства с 1989 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала wPolsce24, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Президента спросили о его отношениях с премьер-министром Дональдом Туском.

"Я представляю себе сотрудничество с премьер-министром в фундаментальных вопросах функционирования государства..., неизменно считая премьер-министра Дональда Туска худшим премьер-министром в истории Польши после 1989 года. Но сегодня поляки ожидают, что в случае необходимости мы сядем вместе за стол переговоров", – сказал Кароль Навроцкий.

"Я не обижаюсь на премьер-министра. Как у христианина, у меня нет глубокой обиды", – сказал он, отвечая на вопрос о словах Дональда Туска о том, что президент отказался утвердить повышение офицерам. Премьер-министр, среди прочего, заявил, что "для того, чтобы быть президентом, недостаточно победить на выборах".

"Премьер-министр Дональд Туск говорил обо мне гораздо худшие вещи во время избирательной кампании. Я – президент Польши. Господин премьер-министр – премьер-министр Польши, и я не могу себе представить, что мы не будем обсуждать фундаментальные вопросы. Наши взаимные оценки публично известны...Что касается меня, то я могу это выдержать ради блага Республики", – прокомментировал Навроцкий.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Кароль Навроцкий 7 ноября обменялись серией обвинений на фоне блокирования повышения в звании 136 сотрудников спецслужб.

Это не первый случай, когда президент и премьер Польши публично конфликтуют.

В сентябре Туск резко отреагировал на заявление Навроцкого, который потребовал объяснений правительства после публикации в СМИ, что жилой дом под Люблином в день атаки БпЛА разрушила ракета с истребителя.

Большинство граждан Польши в июле скептически оценивали перспективы сотрудничества правительства Дональда Туска и Навроцкого.