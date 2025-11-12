У Бундестазі описали переваги призову як безкоштовної перевірки стану здоров’я

Уповноважений Бундестагу у справах збройних сил Хеннінг Отте виступає за позитивний підхід до майбутнього призову до армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За його словами, медичний огляд, який здійснюють при призові до війська, може сприяти зміцненню здоров’я населення.

"Призов до армії в Німеччині також має бути запропонований як послуга – по суті, як безкоштовний державний тест на придатність до військової служби. Фізичний огляд, безумовно, може сприяти зміцненню здоров'я населення", – сказав Отте.

Він закликає партії коаліції якнайшвидше дійти згоди.

"Невизначеність, що виникла, повинна трансформуватися в довіру і надійність. Я вважаю, що угода є абсолютно необхідною", – заявив Отте.

Він послався також на позитивний досвід Швеції, де молодих людей приймають фахівці з кадрових питань у світлих, привітних кімнатах для особистих консультацій.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що керівна коаліція християнських демократів (ХДС/ХСС) і соціал-демократів (СДПН) близька до вирішення суперечки щодо моделі призову до армії.

Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане сигналом стримування для Росії.

Бундестаг наразі обговорює новий закон про військову службу. Голосування в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але його відклали через суперечки.