Уполномоченный Бундестага по делам вооруженных сил Хеннинг Отте выступает за позитивный подход к будущему призыву в армию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По его словам, медицинский осмотр, который осуществляют при призыве в армию, может способствовать укреплению здоровья населения.

"Призыв в армию в Германии также должен быть предложен как услуга – по сути, как бесплатный государственный тест на пригодность к военной службе. Физический осмотр, безусловно, может способствовать укреплению здоровья населения", – сказал Отте.

Он призывает партии коалиции как можно быстрее прийти к согласию.

"Возникшая неопределенность должна трансформироваться в доверие и надежность. Я считаю, что соглашение является абсолютно необходимым", – заявил Отте.

Он сослался также на положительный опыт Швеции, где молодых людей принимают специалисты по кадровым вопросам в светлых, приветливых комнатах для личных консультаций.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что правящая коалиция христианских демократов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) близка к решению спора относительно модели призыва в армию.

Борис Писториус считает, что призыв молодых мужчин станет сигналом сдерживания для России.

Бундестаг сейчас обсуждает новый закон о военной службе. Голосование в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но его отложили из-за споров.