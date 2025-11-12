Польський депутат, який ховається в Угорщині, звинуватив міністра юстиції у зв’язках з РФ

Польський депутат Марчин Романовський, який переховується в Угорщині, подав повідомлення про підозру у вчиненні злочину міністром юстиції Вальдемаром Журеком – він звинувачує Журека у зв'язках з РФ і каже, що масштаби цієї діяльності важко ігнорувати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Колишній заступник міністра юстиції, який має притулок в Угорщині, заявив, що "масштаб зв'язків і збіг діяльності є занадто серйозним, щоб його можна було ігнорувати", і перерахував по пунктах факти, які нібито доводять зв'язок Вальдемара Журека з іноземною розвідкою.

"Я подав повідомлення про обґрунтовану підозру у вчиненні Вальдемаром Журеком (та іншими) злочину, передбаченого статтею 130 §9 Кримінального кодексу: участь у діяльності іноземної розвідувальної служби за допомогою дезінформації, спрямованої проти державного устрою Республіки Польща", – написав Романовський у соціальних мережах.

Серед звинувачень Романовського на адресу міністра юстиції фігурує ім'я Павла Рубцова, також відомого як Пабло Гонсалес, російсько-іспанського журналіста, який в останні роки опинився в центрі міжнародного шпигунського скандалу.

У лютому 2022 року його затримали в Польщі за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Польські служби стверджували, що він діяв як агент російської військової розвідки. Він провів понад два роки у польському ув'язненні, перш ніж був звільнений у серпні 2024 року в рамках обміну ув'язненими між Росією і західними країнами.

Романовський звинувачує Журека в тому, що він міг підтримувати контакти з Рубцовим. Про це, за словами політика, свідчить той факт, що "ЗМІ повідомили, що в його (Рубцова) телефоні були контакти, зокрема, з Журеком".

Також Романовський закидає міністру зв'язки з Томашем Шмідтом, колишнім суддею Воєводського адміністративного суду у Варшаві. Він обіймав посаду судді з 2012 по 2024 рік, але в травні 2024 року став головним героєм гучного політичного скандалу.

6 травня 2024 року Шмідт з'явився на пресконференції в Мінську, де оголосив, що просить політичного притулку в Білорусі. Своє рішення він пояснив незгодою з політикою польської влади і, як він стверджував, переслідуваннями.

Шмідт став обличчям білоруської пропаганди і є досить частим гостем у державних ЗМІ, розповідаючи про перевагу білоруського світу над західним. Його втеча викликала широку дискусію в Польщі, а спецслужби почали розслідування можливої шпигунської діяльності на користь іноземної держави.

Нагадаємо, Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

Він опинився серед посадовців попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо їхньої роботи за правління "ПіС". Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також організація голосування поштою в розпал пандемії коронавірусу.