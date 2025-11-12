Польский депутат, который скрывается в Венгрии, обвинил министра юстиции в связях с РФ

Польский депутат Марчин Романовский, который скрывается в Венгрии, подал уведомление о подозрении в совершении преступления министром юстиции Вальдемаром Журеком – он обвиняет Журека в связях с РФ и говорит, что масштабы этой деятельности трудно игнорировать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Бывший заместитель министра юстиции, который имеет убежище в Венгрии, заявил, что "масштаб связей и совпадение деятельности является слишком серьезным, чтобы его можно было игнорировать", и перечислил по пунктам факты, которые якобы доказывают связь Вальдемара Журека с иностранной разведкой.

"Я подал сообщение об обоснованном подозрении в совершении Вальдемаром Журеком (и другими) преступления, предусмотренного статьей 130 §9 Уголовного кодекса: участие в деятельности иностранной разведывательной службы посредством дезинформации, направленной против государственного устройства Республики Польша", – написал Романовский в социальных сетях.

Среди обвинений Романовского в адрес министра юстиции фигурирует имя Павла Рубцова, также известного как Пабло Гонсалес, российско-испанского журналиста, который в последние годы оказался в центре международного шпионского скандала.

В феврале 2022 года его задержали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России. Польские службы утверждали, что он действовал как агент российской военной разведки. Он провел более двух лет в польском заключении, прежде чем был освобожден в августе 2024 года в рамках обмена заключенными между Россией и западными странами.

Романовский обвиняет Журека в том, что он мог поддерживать контакты с Рубцовым. Об этом, по словам политика, свидетельствует тот факт, что "СМИ сообщили, что в его (Рубцова) телефоне были контакты, в частности, с Журеком".

Также Романовский обвиняет министра в связях с Томашем Шмидтом, бывшим судьей Воеводского административного суда в Варшаве. Он занимал должность судьи с 2012 по 2024 год, но в мае 2024 года стал главным героем громкого политического скандала.

6 мая 2024 года Шмидт появился на пресс-конференции в Минске, где объявил, что просит политического убежища в Беларуси. Свое решение он объяснил несогласием с политикой польских властей и, как он утверждал, преследованиями.

Шмидт стал лицом белорусской пропаганды и является довольно частым гостем в государственных СМИ, рассказывая о превосходстве белорусского мира над западным. Его побег вызвал широкую дискуссию в Польше, а спецслужбы начали расследование возможной шпионской деятельности в пользу иностранного государства.

Напомним, Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции Польши.

Он оказался среди должностных лиц предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы относительно их работы при правлении "ПиС". Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также организация голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.