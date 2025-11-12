Ле Пен обіцяє не балотуватися в президенти, якщо суд збереже заборону на її участь у виборах

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не балотуватиметься на посаду президента Франції у 2027 році, якщо апеляційний суд не скасує її поточну заборону на участь у виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ле Пен, яка вже тричі брала участь у президентських виборах, повернеться до суду 13 січня після оскарження обвинувального вироку за звинуваченням у розкраданні коштів Європейського парламенту, яке вона неодноразово заперечувала.

Визнавши її винною, суд наклав на Ле Пен негайну п'ятирічну заборону балотуватися на посади, яку може скасувати апеляційний суд.

Якщо Ле Пен знову визнають винною і винесуть вирок, який утримує заборону їй балотуватися на президентських виборах, вона заявила, що прийме свою долю і передасть кермо влади своєму 30-річному протеже Жордану Барделлі.

"Оскільки апеляційний суд, швидше за все, винесе своє рішення у вересні, я не дозволю цьому затягнутися", – сказала вона.

Точна дата винесення рішення не буде відома до кінця судового процесу, що дає Ле Пен певний простір для маневру, щоб відмовитися від своєї заяви, якщо вона захоче.

У Ле Пен все ще є можливість подати справу до ще вищої інстанції, якщо апеляційний суд не винесе сприятливого рішення, але вона, схоже, налаштована скептично до цієї ідеї.

"Якщо мені заборонять балотуватися, а через три-чотири місяці [вищий суд] винесе рішення на мою користь, буде занадто пізно проводити повноцінну президентську кампанію", – сказала Ле Пен.

Опитування Elabe, оприлюднене на початку цього місяця, показало, що і Ле Пен, і Барделла мають значну перевагу над своїми найближчими суперниками в намірах голосувати в першому турі.

У жовтні найвищий адміністративний суд Франції відхилив оскарження лідеркою ультраправих Марін Ле Пен виборчих правил, через які вона наразі не може балотуватись у президенти у 2027 році.

У липні Європейський суд з прав людини також відхилив клопотання ультраправої французької політикині Марін Ле Пен, у якому вона скаржилась на заборону балотуватись у президенти у 2027 році.

