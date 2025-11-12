Ле Пен обещает не баллотироваться в президенты, если суд сохранит запрет на ее участие в выборах

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, если апелляционный суд не отменит ее текущий запрет на участие в выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ле Пен, которая уже трижды участвовала в президентских выборах, вернется в суд 13 января после обжалования обвинительного приговора по обвинению в хищении средств Европейского парламента, которое она неоднократно отрицала.

Признав ее виновной, суд наложил на Ле Пен немедленный пятилетний запрет баллотироваться на должности, который может отменить апелляционный суд.

Если Ле Пен снова признают виновной и вынесут приговор, который удерживает запрет ей баллотироваться на президентских выборах, она заявила, что примет свою судьбу и передаст бразды правления своему 30-летнему протеже Жордану Барделла.

"Поскольку апелляционный суд, скорее всего, вынесет свое решение в сентябре, я не позволю этому затянуться", – сказала она.

Точная дата вынесения решения не будет известна до конца судебного процесса, что дает Ле Пен определенное пространство для маневра, чтобы отказаться от своего заявления, если она захочет.

У Ле Пен все еще есть возможность подать дело в еще более высокую инстанцию, если апелляционный суд не вынесет благоприятного решения, но она, похоже, настроена скептически к этой идее.

"Если мне запретят баллотироваться, а через три-четыре месяца [высший суд] вынесет решение в мою пользу, будет слишком поздно проводить полноценную президентскую кампанию", – сказала Ле Пен.

Опрос Elabe, обнародованный в начале этого месяца, показал, что и Ле Пен, и Барделла имеют значительное преимущество над своими ближайшими соперниками в намерениях голосовать в первом туре.

В октябре высший административный суд Франции отклонил обжалование лидером ультраправых Марин Ле Пен избирательных правил, из-за которых она пока не может баллотироваться в президенты в 2027 году.

В июле Европейский суд по правам человека также отклонил ходатайство ультраправого французского политика Марин Ле Пен, в котором она жаловалась на запрет баллотироваться в президенты в 2027 году.

