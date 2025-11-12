Часть Кипра потрясло землетрясение

В среду, 12 ноября, землетрясение магнитудой 5,2 балла потрясло часть Кипра.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра свидетельствуют, что землетрясение было зафиксировано около 11:32 по местному времени.

Пока о потерях не сообщается.

Также, по данным центра, землетрясение ощущалось в Ливане.

В августе Турция пострадала от землетрясения магнитудой 6,1, в результате которого один человек погиб и десятки других получили травмы.

Поздно вечером 27 октября сильное землетрясение потрясло западную часть Турции, в результате чего обрушились по меньшей мере три здания, которые были повреждены в результате предыдущего землетрясения.