Часть Кипра потрясло землетрясение
Новости — Среда, 12 ноября 2025, 12:35 —
В среду, 12 ноября, землетрясение магнитудой 5,2 балла потрясло часть Кипра.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра свидетельствуют, что землетрясение было зафиксировано около 11:32 по местному времени.
Пока о потерях не сообщается.
Также, по данным центра, землетрясение ощущалось в Ливане.
В августе Турция пострадала от землетрясения магнитудой 6,1, в результате которого один человек погиб и десятки других получили травмы.
Поздно вечером 27 октября сильное землетрясение потрясло западную часть Турции, в результате чего обрушились по меньшей мере три здания, которые были повреждены в результате предыдущего землетрясения.
