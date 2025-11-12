В Польше выдвинули обвинения евродепутату, экс-руководителю энергетической компании

В Польше выдвинули обвинения евродепутату от оппозиционной партии "Право и справедливость", бывшему руководителю энергетической компании Orlen Даниэлю Обайтеку, для чего Европарламент ранее снял с него иммунитет.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

12 ноября Обайтек явился в региональную прокуратуру в Варшаве, где ему предъявили обвинения. У здания собралась акция в его поддержку.

Дело касается двух контрактов Orlen с компанией, которая якобы была фаворитом Обайтека. В прокуратуре выяснили, что ранее фирма предоставляла охрану самому чиновнику и также охраняла его имущество.

"Я заслушал то, что мне сказали, и не согласен с мнением и решением прокурора. Я буду защищаться", – сказал евродепутат после того, как вышел из прокуратуры.

Напомним, в начале октября Европарламент поддержал снятие депутатской неприкосновенности с двух представителей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" из-за расследования в Польше – Обайтека и Михала Дворчика, которого называют "правой рукой" экс-премьера Матеуша Моравецкого.

Запрос в отношении Дворчика касался подозрений в использовании частной электронной почты для пересылки секретной информации.