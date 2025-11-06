Президент Чехії прийняв відставку проукраїнського уряду Фіали

Президент Чехії Петр Павел прийняв відставку проукраїнського уряду прем'єр-міністра Петра Фіали.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Уряд Фіали прийняв відставку на засіданні 6 листопада вранці. Після цього Павел доручив коаліційному кабінету тимчасово виконувати свої обов'язки до призначення нового уряду.

Також президент країни попросив Фіалу забезпечити плавну передачу повноважень у всіх міністерствах, щоб новий уряд міг якомога швидше розпочати роботу на благо громадян. Фіала подякував президенту за співпрацю.

"Ми зробимо все можливе, щоб зміна уряду пройшла гладко, безперебійно і з максимальною гідністю" – сказав він.

За словами Павела, уряд, що йде у відставку, перейняв уявну естафету в складний час. Серед іншого, він нагадав про агресію Росії проти України, яка, на його думку, призвела до безпрецедентної міграційної та енергетичної кризи. Він переконаний, що уряд дуже добре впорався з ризиками в цій ситуації.

3 листопада ANO Бабіша, "Свобода і пряма демократія" (SPD) та "Автомобілісти за себе" підписали коаліційну угоду.

Після цього у Чехії зібрався на перше засідання новий склад Палати представників, обраний на виборах 3-4 жовтня.

5 листопада Нижня палата парламенту Чехії, Палата депутатів, на засіданні обрала спікером Томіо Окамуру – лідера правої популістської партії SPD, що має увійти до майбутньої урядової коаліції.

