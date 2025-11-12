Ожидаемый премьер Чехии рассказал о встрече с президентом Павелом

Лидер популистской партии-победительницы выборов ANO Андрей Бабиш встретился с президентом Чехии Петром Павелом, они говорили о программе партии и конфликте интересов Бабиша.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Андрей Бабиш пришел на встречу в Пражский град во второй половине дня 12 ноября. После переговоров с президентом он сказал, что речь шла о программе партии и о решении конфликта интересов Бабиша.

Павел выразил ожидание, что Бабиш сообщит общественности, как именно он планирует это решить. Во время предвыборной кампании Андрей Бабиш обещал решить вопрос, но не говорил, как именно. Он должен будет устранить конфликт интересов в течение 30 дней после назначения премьером.

Павел ранее делал замечания к партийной программе, что там не хватает внимания к текущей геополитической ситуации и ситуации с безопасностью и избегают упоминаний России, которая является угрозой безопасности для Чехии. Также он призвал упомянуть в документе обязательства Чехии, вытекающие из ее членства в ЕС и НАТО.

"Президент сообщил мне свою точку зрения по отдельным разделам. Конечно, я сообщу коалиционных партнеров о его мнении, мы возможно добавим в связи с этим некоторые формулировки, или нет", – прокомментировал Бабиш по этому поводу.

Напомним, на прошлой неделе президент Чехии принял отставку проукраинского правительства Фиалы.

Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы. Недавно он смягчил риторику и сказал, что ею могли бы заниматься на уровне НАТО.

Также Бабиш пообещал не выделять средства из бюджета на военную помощь Украине, но допустил, что частные военные компании могут выполнять заказы.