Литва получила от Беларуси приглашение поговорить о ситуации с границей

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сказала, что литовская сторона получила от Беларуси формальное предложение провести переговоры по ситуации на общей границе.

Ругинене сказала во время общения с журналистами в среду, что из Беларуси поступило письмо о начале переговоров по границе, движение через которую ограничено на фоне ситуации с метеозондами.

"Мы рассмотрим это письмо и примем соответствующие решения", – сказала она.

Глава правительства Литвы отказалась прямо говорить о том, примет ли предложение Беларуси о переговорах, назвав закрытие границы ответом на гибридную атаку Минска.

"Мы видим положительные признаки, но должны убедиться, что это действительно так. Как только убедимся, сразу откроем границы и позволим движение. Границы закрыты для того, чтобы сдержать гибридную атаку", – сказала Ругинене.

Напомним, также 11 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко поручил своему МИД провести переговоры с Литвой по вопросу границы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что выступает против переговоров с Беларусью.

Также Литва обратилась в Еврокомиссию в связи с положением литовских перевозчиков, которые не успели выехать из Беларуси и попали под контрмеры Минска в ответ на закрытие границы Литвой.